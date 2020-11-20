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EĞİTİM

'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:41
MEB'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği

Milli "9'uncu sınıf öğrencilerimize yönelik 2 bin 315 etkinlik kaynağı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimize yönelik 350 etkinlikten oluşan iki farklı kaynağı bugün paylaştık" dedi.

Bakanlığı (), Kovid-19 salgını sürecinde öğrenme kayıplarını en aza indirgemek için öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor. Bu kapsamdaki desteklerine bir yenisini daha ekleyen MEB, 9'uncu sınıfların ders çizelgelerinde bulunan derslerin alan, yaşam ve temel becerileri esas alan etkinlikleri içeren kaynakları Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açtı. Etkinlikler, derslerin öğretim programları esas alınarak hazırlandı. 9'uncu sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlikler kaynağında Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce ve Almanca derslerine ait 2 bin 315 etkinlik bulunuyor.

DESTEKLERİMİZ GİDEREK ARTACAKTIR

MEB, ayrıca 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik telafi amaçlı konu kazanım, kavrama etkinlikleri içeren kaynaklar da hazırladı. Bu kapsamda hazırlanan kaynaklarda da 350 etkinlik bulunuyor. Etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla öğrencilerin ders kitabında ilgili kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli , şunları kaydetti:

"Tüm dünya gibi, Kovid-19 salgınından dolayı zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerimiz sürekli yeni destek kaynakları oluşturuyor. Bu kapsamda çok sayıda destek paketini daha önce paylaşmıştık. Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. 9'uncu sınıf öğrencilerimizi beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 2 bin 315 etkinlik kaynağı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimize kazanım kavrama eksikliklerini telafi etmeye yönelik 350 etkinlikten oluşan iki farklı kaynağı bugün paylaştık. Bu desteklerimiz giderek artacaktır. Süreci koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e ve sonuçta büyük emekleri olan Ortaöğretim Genel Müdürümüz Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

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Etiketler Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milli eğitim MEB

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