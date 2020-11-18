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EĞİTİM

Tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar yoluyla devam edecek

Yayınlanma Tarihi: 18.11.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 11:54
Tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek

yapılan açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 2020 tarihine kadar yoluyla devam edecektir." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 2020'ye kadar yoluyla devam edeceğini bildirdi.

'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığından Cumhurbaşkanı MEB 31 Aralık uzaktan eğitim Recep Tayyip Erdoğan

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