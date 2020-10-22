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EĞİTİM

kurslarından yararlananların sayısı 28 bini geçti

Yayınlanma Tarihi: 22.10.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 12:30
Mesleki eğitim kurslarından yararlananların sayısı 28 bini geçti

Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, "Normalleşme döneminin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 1 Haziran'dan sonuna kadar 28 bini aşkın vatandaşımızı kurslarından yararlandırdık." dedi.

Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme döneminden sonuna kadar 28 bini aşkın kişinin kurslarından yararlandırıldığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları ile mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmeye, mesleği olan vatandaşların ise mesleki niteliklerini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 57'sinin kadın olduğunu vurgulayan Selçuk, "2002'den 2020'nin Eylül ayına kadar toplam 1,7 milyonu aşkın kişiyi meslek sahibi yaptık. Normalleşme döneminin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 1 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar ise 28 bini aşkın vatandaşımızı mesleki eğitim kurslarından yararlandırdık." ifadesini kullandı.

Selçuk, mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere yapılan maddi desteklere ilişkin şunları kaydetti:

"Her bir kursiyerimize, eğitime katıldığı gün kadar ödeme yapıyoruz. Bu doğrultuda garantili kurslarda 40 lira, geleneksel mesleklerde düzenlenen kurslarda 40 lira, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili kurslarda 60 lira, MEGİP kapsamındaki kurslarda ise kişilere 89,40 lira katkıda bulunuyoruz. Ayrıca mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımızın eğitim süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz."

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Etiketler Sosyal Hizmetler mesleki eğitim İŞKUR eylül ayı istihdam

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