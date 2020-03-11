Evde el dezenfektanı nasıl yapılır?

Özellikle yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem almak isteyenler için evde nasıl dezenfektanlar hazırlanacağı herkes tarafından merak edilen hususlar arasında.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı olağanüstü önlemler alınsa da vatandaşlar bu konuda tedbirli olmak durumunda elbette. Bu sebeple evde yapılabilecek dezenfektanlar da oldukça rağbet görüyor.