Evde el dezenfektanı nasıl yapılır?
Koronavirüsten korunmanın yolu temizlikten geçiyor. Bu nedenle el dezenfektanlarına olan rağbet oldukça arttı. Ancak kimyasal el temizleme ürünlerine karşı olan şüpheli yaklaşımlar, insanların doğal yöntemlere başvurmasına sebebiyet verdi. Peki, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz el dezenfektanları nasıl yapılır? "15 Ekim Dünya El Yıkama Günü"nde, evde yapabileceğiniz doğal el dezenfektanı yöntemlerini derledik.
Giriş Tarihi: 11.03.2020
14:53
Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
09:05
CORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI TEMİZLİKTEN GEÇİYOR
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasından dolayı birçok kişi virüse karşı korunmanın yollarını arıyor. Uzmanlar koronavirüsten korunmanın bir yolunun da temizlikten geçtiğini belirtti. İnsanlar sağlığı tehdit eden koronavirüsten korunmak için el dezenfektanının nasıl yapıldığına dair araştırmalar yapıyor.
Özellikle yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem almak isteyenler için evde nasıl dezenfektanlar hazırlanacağı herkes tarafından merak edilen hususlar arasında.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı olağanüstü önlemler alınsa da vatandaşlar bu konuda tedbirli olmak durumunda elbette. Bu sebeple evde yapılabilecek dezenfektanlar da oldukça rağbet görüyor.
KENDİ PAYIMIZA DÜŞEN YÖNTEMLER BULMAMIZ MÜMKÜN
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önlem almak, toplum sağlımız açısından çok önemli bir konu. Sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) İran ve İtalya'da ciddi ölümlere sebep oldu. Ülkeleri tehdit eden bu virüsten kendi payımıza düşen yöntemler bulmamız da mümkün.
Günlük hayatta alınacak önlemlerle koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, el temizliğinin önemini vurguluyor. Peki, el temizliğimiz için önemli olan doğal dezenfektanlar nasıl hazırlanır?
İşte el dezenfektanı yapılışı…
EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL HAZIRLANIR?
Koronavirüse karşı evde kolayca hazırlayabileceğimiz üç farklı yöntem bulunmaktadır. İşte ilk dezenfektanın hazırlanışı. Bütün malzemeleri bir aktarda bulup evde kolayca hazırlayabilirsiniz.