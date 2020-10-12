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yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor

Yayınlanma Tarihi: 12.10.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 13:23
Elle yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor

Çocukların ve yetişkinlerin kalemle yazarken beyinlerinde, hafıza ve öğrenmeyle bağlantılı bölgelerde daha fazla hareketlilik tespit edildi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden der liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde 12 çocuk ve 12 yetişkinin beyin aktiviteleri, ekrandaki yazıları dijital kalemle veya klavye kullanarak not alırken elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle izlendi.

Hem çocukların hem de yetişkinlerin beyinlerinde kalemle yazarken, hafıza ve öğrenmeyle bağlantılı bölgelerde daha fazla hareketlilik tespit edildi.

Van der Meer, şu ifadeleri kullandı:

"Kalem ve kağıt kullanılması, beynin anılara tutunması için daha çok 'kanca' atıyor. yazmak, beynin duyumotor bölümlerinde çok daha fazla hareketlilik yaratıyor. Kalemi kağıda bastırırken, yazdığınız harfleri gördüğünüzde ve yazarken çıkarken sesi duyduğunuzda birçok duyu faaliyete geçiyor. Bu duyusal deneyimler, beynin farklı bölümleri arasında ilişki sağlıyor ve beyni öğrenmeye açıyor. Hem daha iyi öğreniyor hem de daha iyi hatırlıyoruz."

Profesör Audrey van der Meer, tüm çocukların el yazısı eğitimi almaları gerektiğine inandığını kaydetti.

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Etiketler Yeni bilgi Profesör Audrey Van Meer ELLE

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