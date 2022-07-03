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TÜRK EDEBİYATI

Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler

Yayınlanma Tarihi: 03.07.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 13:31
Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler

Rusya sınırları içinde bulunan Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dır.1920'de kurulan devlet yer altı zenginlikleri ve sanayisiyle Rusya için vazgeçilmez bir konumdadır. Türk Edebiyatı'nın anonim türlerinden biri olan maniler, Tatar Türklerinde de oldukça yaygın kullanılır. "Qısqa cırlar" yani kısa şarkılar olarak anılan maniler, Tatarlar'ın sonbahar ve uzun kış gecelerini süsler. Çuha doldurma, kendirden ip yapma, dokuma tezgâhı başında kumaş veya halı dokuma ve kaz yolma imecelerinde söylenir. Günlük hayattan ilham alınarak söylenen maniler, Tatarlar için önemli bir yer tutar. Okurken keyif alacağınız, akşamlarınızı renklendirecek manileri sizler için derledik.

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