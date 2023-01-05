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EDEBİYAT

Salgına neden olan kitap: Genç Werther'in Acıları

Şaheser niteliğinde eserler hiç kuşkusuz okuyucuları derinden etkiler. Bazılarının etkisi o kadar büyüktür ki infial hatta bir “salgın”a neden olur. Goethe’nin Genç Werther’in Acıları romanından bahsediyoruz.

Salgına neden olan kitap: Genç Werther’in Acıları
Yayınlanma Tarihi: 5.1.2023 11:43:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:49

Dünya edebiyatının önemli yazarlarından Goethe, yirmili yaşlarda, çok kısa sürede kaleme alır Genç Werther'in Acıları romanını. Kitapta Werther adındaki genç bir hukuk stajyerinin umutsuz aşkını anlatır.

🔹 Yayımlandığı yıl o kadar beğenilir ki adını başkahramanından alan bir moda akımı başlatır. Erkekler arasında Werther'in giydiği sarı pantolon ve mavi ceket moda olur. Her evde Werther fincanı ve parfümü bulunur. Bisküvi ambalajları ve çay kutuları dahi bu romandan sahnelerle süslenir.

🔹Bir söylentiye göre eserin hayranlarından biri de Napolyon'dur ve kitabı hep yanında taşır. Ancak bir rivayet daha var, başta sözünü ettiğimiz gibi, bir salgına neden olduğuna dair: İntihar salgınına.

🔹 Roman yayınlandıktan sonra halk arasında intihar vakalarının arttığı, hayatına son verenlerin edenlerin ceplerinde bu kitabın olduğu söylenir. Ancak roman ile yaşanan olaylar arasındaki garip ilişkilendirme, hiçbir zaman kanıtlanmasa da söylentiler kitabın yasaklanması için yeterli olur.

🔹 Esasında yazar, Werther karakterini oluştururken aynı yıllarda yaşayan ve hayatına son veren arkadaşından esinlenir.

🔹 Goethe eleştiriler üzerine, insanın ruhunda yaşadığı ıstırapların aktarılmasında sakınca olmadığını söyleyerek kendisini savunur.

🔹 Fakat unutmayın hayat, insana verilmiş en güzel hediyedir. Yaşanan zorluklarsa sadece bizleri daha ileriye taşımak için var.

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Etiketler Goethe Napolyon Genç Werther'in Acıları

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