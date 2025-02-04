TOBB'da "Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu" düzenlendi

Hisarcıklıoğlu, TOBB'da düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, her yıl Azerbaycan ve Özbekistan ile yeni ticaret hedeflerinin belirlendiğini dile getirerek, "Ama bunları bir türlü yakalayamıyoruz. Bunun sebebi belli. Aramızda gümrüksüz ticaret yok. Gürcistan ile serbest ticaret anlaşmamız var ama Azerbaycan ile Özbekistan ile yok." diye konuştu.

TDT çerçevesinde çalışmaları sürdürmenin gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Teşkilat bizim için temel uluslararası organizasyondur. Çünkü o bizim ailemizdir. Bizim başka ailemiz yok. Türk dünyası bizim ailemizdir. Teşkilatın küresel alanda önemli bir aktör ve güç merkezi haline gelmesi için ortak çaba sarf etmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Ortak bir serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmemiz gerekli. Üçlü formatları bu açıdan önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı yenileme çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı"

TDT kapsamında kurulan Ticareti Kolaylaştırma Komitesini çok önemsediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin bu konuda paydaş olarak alınması çalışmalarda faydalı olacaktır. 2024'te Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi 3 milyar doları aştı. Bunun 10 milyar dolar olmaması için hiçbir sebep yok. Bu rakamla Türkiye, Özbekistan'ın en büyük dördüncü ticaret partneri oldu. Aynı şekilde Azerbaycan ile ticaretimiz enerji dışında potansiyelinin oldukça altında. Enerji ithalatımızı da eklediğimizde ticaret hacmimiz 7 milyar dolar civarında. Ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelimizi de geliştirmemiz gerekir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Fakat bu hattan daha yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım."

Hisarcıklıoğlu, Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin çalışmaların da hızla tamamlanması gerektiğini, Zengezur Koridoru için çalıştay gerçekleştirilmesi isteğini Azerbaycanlı bakana ilettiğini belirterek, "Biz, gerekli sorumluluğu almaya hazırız. TANAP'ın kapasitesinin artırılması ve Türkmenistan Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması, Trans-Hazar geçişlerinin daha etkin ve verimli kullanılması da önceliklerimiz arasındadır. Hazar'da daha fazla Ro-Ro gemisinin olması çok önemli. İyi çalışmayan bir lojistik ağı bizi maalesef geri götürür." diye konuştu.

Doğal kaynaklara sahip olmanın kalkınma için tek başına yeterli olmadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bizler de ekonomik yapımızı çeşitlendirmeli ve geliştirmeliyiz. Bunun için sanayi ve ticarete yönelerek girişimciliği güçlendirmeliyiz. Ülkelerimizi, halklarımızı, daha zengin kılmanın tek yolu budur. Bu süreçte ilk olarak aramızdaki ticaret hacmini artırmalıyız, engelleri kaldırmalıyız." ifadelerini kullandı.

- "Girişimci sayımızı artırmalıyız"

Girişimciliğin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Girişimci sayımızı artırmak zorundayız. Bu gücü harekete geçirmek için aramızdaki iktisadi entegrasyonu güçlendirmeliyiz. Bölge içi ticaret ve yatırımı teşvik eden projelerin finansmanı için ortak bir platform sağlayan Türk Yatırım Fonunun kurulmuş olmasını çok önemsiyoruz. Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın tamamlanmış olmasından dolayı da mutluyuz. Biz de Avrupa Birliği (AB) benzeri bir bütünleşme başarı hikayesini yazmalıyız. Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için uluslararası standartta bir tahkim imkanı sağlayalım. İstanbul'da kurmuş olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezinden yararlanalım. Hazar Denizi gibi çok önemli bir geçiş noktasını daha aktif ve daha az maliyetli şekilde kullanalım."

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