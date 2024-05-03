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DÜNYA

İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden "ani bir tatbikat" gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi
Yayınlanma Tarihi: 3.5.2024 17:36:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 17:32

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sınır hattında devam eden çatışmalarla ilgili "çeşitli senaryoların provasının yapıldığı ani bir tatbikat yapıldı." denildi.

Gazze'ye yönelik saldırılara işaret edilen açıklamada, "282. Tugay askerleri güney cephesinde çarpıştıktan sonra üç aydır kuzey sınırında da savunma ve saldırı görevini yürütüyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

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Etiketler Lübnan emel hareketi İslami Cihad Gazze 282 Hamas İsrail Hizbullah

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