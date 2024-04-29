DÜNYA Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterisi devam ediyor ABD'de Filistin yanlısı gösterilere katılan üniversite öğrencilerinin sayısı her geçen gün artıyor.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kamp kuran Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüste devam ediyor.