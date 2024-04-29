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DÜNYA

Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterisi devam ediyor

ABD'de Filistin yanlısı gösterilere katılan üniversite öğrencilerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin Filistin’e destek gösterisi devam ediyor
Yayınlanma Tarihi: 29.4.2024 07:32:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 07:32
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kamp kuran Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüste devam ediyor.
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Etiketler Michigan State Üniversitesi ABD Columbia Üniversitesi New York Gazze İsrail

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