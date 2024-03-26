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DÜNYA

TİKA, Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan’da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA, Özbekistan’da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda yardımı yaptı
Yayınlanma Tarihi: 26.3.2024 19:14:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 19:13

TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1000 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Vakıf Fonu, 400 koliyi ise ülkede yaşayan Ahıska Türklerine verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, teslim töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın sadece Orta Asya'da değil, Afrika'da ve dünyanın her bir köşesinde özellikle ramazan ayında yardıma muhtaç insanlara dağıtılmak üzere gıda paketleri hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını, bu yardım kolilerinin Özbek kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine verileceğini belirtti.

Vakıf Fonu Başkanı İsahan Abdullayev de ramazan ayında yapılan bu anlamlı yardımdan dolayı kardeş Türk halkına teşekkür ederek, söz konusu yardım kolilerinin fon yetkilileri tarafından ülkenin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.

Abdullayev, bu yardımların iki ülke ve halklarının kardeşliği, dostluğu ve beraberliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan ise bu program kapsamında 1400 aileye 22 tondan fazla gıda yardımında bulunduklarını, bu yardım kolilerinin Vakıf Fonu ve Türk Milli Kültür Merkezi aracılığıyla ülkenin dört bir yanına ulaştırılacağını söyledi.

Gıda paketlerinde un, ayçiçeği yağı, pirinç, makarna, çay, şeker, maş fasulyesi, karabuğday, hurma ve sabun gibi ürünler bulunuyor.

Daha önce Türkiye Diyanet Vakfı da ramazan ayı dolayısıyla Özbekistan'daki ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı yapmıştı.

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