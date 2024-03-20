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DÜNYA

Trump'ın eski danışmanı Kushner: "Ben olsam Gazze'den insanları çıkarır ve (bölgeyi) temizlerdim"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski dış politika danışmanı Jared Kushner, İsrail'in Gazze ve Refah'taki sivilleri, Necef Çölü bölgesine göndermesi gerektiğini söyledi.

Trump’ın eski danışmanı Kushner: Ben olsam Gazze’den insanları çıkarır ve bölgeyi temizlerdim
Yayınlanma Tarihi: 20.3.2024 09:55:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:55

The Guardian gazetesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinde röportaj veren Kushner; İsrail'in yerinde olsaydı, Filistin'deki faaliyetleri nasıl düzenleyeceğini anlattı.

Gazze'nin boşaltılması gerektiğini savunan Kushner, "Ben olsam Gazze'den insanları çıkarır ve (bölgeyi) temizlerdim." dedi.

Kushner, Gazze'nin değerli bir "su kıyısı mülkiyet" potansiyeli olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi terk eden sivillerin bir daha Gazze'ye geri dönmesine izin vermeyeceği endişesine dair, "Gazze'den geriye zaten pek bir şey kalmadı." yorumunu yapan Kushner, sadece Gazze'nin değil, Refah kentinin de boşaltılması gerektiğini savundu.

Trump'ın eski dış politika danışmanı Kushner, "Necef'teki bir bölgeyi buldozerle düzeltir ve insanları oraya taşırdım." ifadesini kullandı.

Kushner, ardından "boşaltılan yerlere girip işi bitirmenin" en doğru hareket olacağını öne sürdü.

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Etiketler The Guardian Binyamin Netanyahu Harvard Üniversitesinde Jared Kusner Refah Donald Trump Necef Filistin Necef Çölü ABD İsrail Gazze

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