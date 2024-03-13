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DÜNYA

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerine saldırdı

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Burin köyünde Filistinlilerin mülklerine saldırırken, 3 aylık bebek ve babası İsrail ordusu tarafından darbedilerek yaralandı.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da Filistinlilerin mülklerine saldırdı
Yayınlanma Tarihi: 13.3.2024 09:24:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:24

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un güneyindeki Burin köyünün doğusunda kaçak yerleşim birimi Givat Ronin'de ikamet eden Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında Burin köyünün doğu bölgesine saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, saldırıda köydeki bir aracı yaktı, 2 aracı tahrip etti.

İsrail güçleri de köye birçok yönden baskın düzenleyerek gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Burin'deki El-Fetih hareketi yöneticilerinden Nasır en-Neccar da Filistin TV'ye yaptığı açıklamada, ordu eşliğindeki Yahudi yerleşimcilerin Burin'in doğusundaki evlere saldırdığını söyledi.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Burin köyünde bir aracın içindeki 35 yaşındaki Filistinli baba ile 3 aylık bebeğini darbederek yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan baba ve bebeğinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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Etiketler Filistin Kızılay Batı Şeria Filistin TV El Fetih Nablus un Nasır en Neccar İsrail Filistin

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