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DÜNYA

ABD'li yazar ve aktivist King, ramazana girerken İslam'ı seçti

İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarına verdiği tepkiyle ses getiren Amerikalı yazar ve aktivist Jeffery Shaun King (44), Müslüman oldu.

ABD’li yazar ve aktivist King, ramazana girerken İslam’ı seçti
Yayınlanma Tarihi: 12.3.2024 09:35:08 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:34

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan King, dün gece Texas'taki bir camiye gelerek eşiyle Müslümanlığa ilk adımı attı.

Ramazana bir gün kala Müslüman olduğunu açıklayan ABD'li yazar, şehadet getirdiği anları gösteren video kaydını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Texas'taki Valley Ranch Islamic Center'da düzenlenen merasimle, eşiyle İslam'ı seçtiğini ilan eden yazar, "Bizim için hiçbir zaman unutamayacağımız güzel, güçlü, anlamlı bir gündü." ifadelerini kullandı.

- "Kalbim, en sevgili arkadaşlarım olan Gazzeliler ile birlikte"

King, şöyle devam etti:

"Az önce Müslüman olduk. Amerika'daki ve dünyanın geri kalanındaki herkese merhaba. Ben sizin için dua edeceğim, siz de lütfen bizim için dua etmeye devam edin." ifadelerine yer verdi.

Filistin için yaptığı destek konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan King, kalbinin en sevgili arkadaşları olan Gazzelilerle birlikte olduğunun da altını çizdi.

King, "Bu sabah, dünyadaki 1 milyarı aşkın diğer Müslümanlarla birlikte oruç tutuyor olacağım." ifadelerine yer verdi.

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Etiketler Texas Amerika Jeffery Shaun King Valley Ranch Islamic Center ABD Filistin Gazze İsrail

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