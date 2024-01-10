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DÜNYA

İsrailli Bakan'dan "Suriye ve Ukrayna gibi" Gazzelilerin de göç ettirilmesi tehdidi

İsrail'in aşırı sağçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Suriye ve Ukrayna'daki gibi" Gazze'deki Filistinlilerin de göç ettirilmesi için çalışacakları tehdidinde bulundu.

İsrailli Bakan’dan Suriye ve Ukrayna gibi Gazzelilerin de göç ettirilmesi tehdidi
Yayınlanma Tarihi: 10.1.2024 16:08:14 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:07

Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplumun Suriye ve Ukraynalı mültecilere yaptığı gibi biz de Gazze'nin kapılarının gönüllü göç için mültecilere açılması noktasında çalışacağız." ifadesini kullandı.

Smotrich, daha önceki açıklamalarında da Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere bölgeden ayrılmaları için baskı yapılmaması gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye değinen Blinken, "Bugünkü toplantılarda, Filistinli sivillerin şartlar izin verdiğinde evlerine dönebilmeleri gerektiği konusunda gayet açıktım. (Filistinlilere) Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı." demişti.

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Etiketler Anthony Blinken Binyamin Netanyahu Ukrayna Suriye Bezalel S Netanyahu Gazze Şeridi ABD İsrail Gazze

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