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DÜNYA

İspanya Başbakanı Sanchez'den, Batı ülkelerine "Artık Filistin devletini tanıyın" çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Filistin devletinin artık tanınmasının zamanının geldiğini, bunun için ciddi tartışmaların başlaması gerektiğini savundu.

İspanya Başbakanı Sanchez’den, Batı ülkelerine Artık Filistin devletini tanıyın çağrısı
Yayınlanma Tarihi: 10.1.2024 15:33:50 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 15:33

Sanchez, Madrid'de düzenlenen 8. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

İspanya hükümetinin, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra "tutarlı bir tutum sergilediğini" söyleyen Sanchez, "Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını, rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılmasını istediklerini, İsrail'in kendini savunma hakkını da tanıdıklarını fakat bu ülkeden uluslararası hukuk kurallarına ve insan haklarına saygı gösterip, Gazze'deki felaket haldeki insani duruma son vermelerini istediklerini" kaydetti.

"Şu anda izlenecek yol, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlamak ve çatışmalar sona erdiğinde uluslararası bir barış konferansı düzenlemektir." diyen Sanchez "iki devlet formülüne dayanan ciddi ve inandırıcı bir çözümün uluslararası toplumun desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğini" ifade etti.

Filistin devletinin 130'dan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen halen bazı Batı ülkelerinin resmi olarak bu ülkeyi tanımadığını hatırlatan Sanchez, "Filistin devletinin Batı ülkelerince artık tanınmasını sağlayacak ciddi bir tartışmanın başlatılması gerektiğini" vurguladı.

Sanchez, "Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak, iki devletin tanınmasına dayalı çözümün hayata geçirilmesinin zaruri olduğunu, Filistin halkının Hamas'ın eylemlerinin bedelini ödememesi gerektiğini" aktardı.

İspanya'da 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alarak kurulan azınlık sol koalisyon hükümeti, önceliklerinden birini Filistin devletinin tanınması olarak açıklasa da bunu tek taraflı yapmak istemediğinden, Almanya ve Fransa gibi diğer AB ülkelerini de ikna etmeye çalışıyor.

Başbakan Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde "bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.

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Etiketler Madrid Almanya Fransa Pedro Sanche Gazze AB Hamas İspanya Filistin Batı İsrail

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