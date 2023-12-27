Havana Üniversitesinde "Türk Kültürü ve Dili" Dersleri Verildi

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Mehmet İlgürel tarafından Havana Üniversitesi Sanat ve Edebiyat Fakültesi Türkiye Tarihi ve Kültürü Kürsüsünde 40 öğrenciye Türk Kültürü ve Dili dersleri verildi. Ayrıca Havana Üniversitesinde ilk defa "Türk Tarihi ve Kültürü" hakkında bir lisansüstü ders düzenlendi.

"Eski Kökenlerinden Çağdaş Döneme Kadar Türkiye ile İlgili İncelemeler" adlı yüksek lisans dersinin yanı sıra "Mistik-Felsefi Düşüncenin Başlıca Temsilcileri Mevlana ve Yunus Emre ve Kültürel ve Sosyal Bir Mirasın Varisi Türkiye" ana başlığıyla dersler sunuldu.

Türk Dili Yarışmaları

Protokol kapsamında Türk Kültürü ve Dili sınıfı öğrencileri arasında Türk Dili Yarışmaları gerçekleştirildi.

Dereceye giren öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Havana Büyükelçiliği tarafından hediyeler takdim edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle Kübalı öğrenci ve öğretim üyelerine de Çanakkale Zaferi'ni çeşitli yönleriyle anlatan bir konuşma yapıldı.

19 Mayıs'ta "Türk Kültürü Günü"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katılımıyla Türk Kültürü Günü düzenlendi.

Etkinlikte Kübalı araştırmacılar, Türk Kültürü ile ilgili bildirilerini sundukları bir oturum gerçekleştirdi.

Kübalı öğrenciler tarafından Türkçe şiirlerin okunduğu etkinlikte yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.