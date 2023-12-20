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DÜNYA

Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla "Dostluk Konseri" verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de "Dostluk Konseri" düzenlendi.

Kosova’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla Dostluk Konseri verildi
Yayınlanma Tarihi: 20.12.2023 06:48:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 06:47

Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen konserde, Priştine, İpek ve Prizren şehirlerinden kadın koroları sahne aldı.

Kosovalı sanatçılar, Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça şarkı ve türküler seslendirdi.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, konsere 3 şehirden katılan 5 kadın korosunun yıl içindeki çalışmalarını YEE merkezlerinde sürdürdüğünü söyledi.

Konseri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediklerini belirten Yılmaz, "Çok da başarılı bir organizasyon oldu. Hem Türk kadın koroları hem de Arnavut kadın koroları, dolayısıyla Prizren, Priştine ve İpek şehirlerimizden gelen 5 koromuzun performansını izledik, çok da mutlu olduk." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren konser, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve hediye takdimiyle sona erdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Priştine YEE bünyesindeki ebru sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin Yüzü" ebru sergisi açıldı.

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Etiketler Priştine İpek Prizren Kosova Cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyeti Priştine Yunus Emre Enstitüsü (EE YEE Türk kadın kor Ramazan Arnavut Boşnak

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