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Türkmenler yerel seçimlerde Kerkük'e Türkmen vali seçilmesini bekliyor

Kerkük'te önemli nüfusa sahip Türkmenler, "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi"yle katılacakları yerel seçimlerde Kerkük'e Türkmen vali çıkarmayı hedefliyor.

Türkmenler yerel seçimlerde Kerkük’e Türkmen vali seçilmesini bekliyor
Yayınlanma Tarihi: 18.12.2023 08:44:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:44

Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta yapılacak Irak yerel seçimlerine Türkmenlerin yoğun katılım sağlayacağını belirtti.

Turan, Irak ve Kerkük'teki tüm etnik bileşenlerin katılacağı yerel seçimlerin Türkmenler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kerkük'e bir Türkmen valinin seçilmesini beklediklerini söyleyen Turan, seçmenlerin bu umutla sandık başına gittiğini dile getirdi.

- İl meclisinde Türkmenler ağırlıklarını ortaya koyacaklar

Yaklaşık iki aydır sürdürdükleri seçim kampanyası sırasında Türkmen seçmenin sandık başına yoğun bir istekle gitmek istediğini gözlemlediklerini anlatan Turan, Kerkük'ün idaresinin Türkmenlerde olmasını amaçladıklarını söyledi.

Seçimlere 9 Türkmen partisinin tek çatı altında katılacağını hatırlatan Turan, "İl meclisinde Türkmenler ağırlıklarını ortaya koyacaklar." dedi.

Turan, Türkmenlerin son 20 yılda ilk kez Kerkük'te tek listeyle seçimlere katıldığını ve bunun Türkmenler için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde çeşitli parti ve ittifaktan toplam 5 bin 904 aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, 18 Aralık günü seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.

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Etiketler Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Irak Türkmen Cephesi Hasan Turan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IRAK Kerkük 2013 IKBY

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