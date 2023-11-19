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DÜNYA

Türk dizileri Ruandalı gençleri Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da Türk dizilerinden etkilenen gençler Türkçe öğrenmek istiyor.

Yayınlanma Tarihi: 19.11.2023 16:59:08 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 16:58

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE Kigali'nin Ruanda Üniversitesinde başlattığı faaliyetlere halk büyük ilgi gösteriyor.

Ruandalılar, enstitünün düzenlediği farklı kültürel etkileşim faaliyetleriyle Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve Türkçeyi yakından tanırken, enstitünün organize ettiği Türkçe kurslarına ve kültürel etkinliklere çok sayıda öğrenci katılıyor.

Türk dizilerinde izledikleri Türkiye'nin doğal güzellikleri, mutfağının lezzetleri, müzikleri ve mimari yapıları, Ruandalı gençleri Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor.

Türk dizilerini Türkçe izlemek istiyorlar

Enstitünün Türkçe kurslarına katılan Obed Kwizera, "Türkiye'yi Türk dizileri ile tanımaya başladım. Çok sayıda Türk dizisini severek takip ediyorum. Kigali Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıyorum. Türk dizilerinde çok sık gördüğüm Türk kahvesini ilk kez enstitünün düzenlediği etkinlikle deneyimleme fırsatı buldum. En büyük hayalim Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmek ve kırk yıl hatırı bulunan Türk kahvesini yerinde içmek." ifadelerini kullandı.

Diğer bir kursiyer Salwa Uwasabındı, Türk dizilerini Türkçe izlemek istediği için enstitünün kurslarına katıldığını belirterek "Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Türkçe kurslarında kısa sürede Türkçe öğrenmeye ve konuşmaya başladım. Türkçe öğrenmenin yanı sıra her ders, okutmanımız tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle Türk kültürünü de yakından tanıyoruz." dedi.

Kursiyer Taka Hubert da "Çoğu kişi gibi ben de Türk dizilerinin etkisiyle Türkçe kurslarına katıldım. Zamanla hem Türkçe kursları hem de kültürel etkinliklerle Türkiye'ye ve Türk kültürüne olan merakım arttı. İyi bir şekilde Türkçe öğrenmek ve Türkiye'ye gitmek istiyorum." diye konuştu.

YEE Kigali Koordinatörü Enes Karaçoban, "Türk dizilerinin Ruanda'da kayda değer etkisi, Türkiye'den gelen yatırımcıların Ruanda'da iş yapması, Ruandalı öğrencilerimizin Türkçe öğrenme sebepleri arasında yer alıyor. Faaliyetlerimizde, kursiyerlerimizin takip ettiği dizilerden öğrendiği kültürel unsurları, gerek gastronomi etkinlikleri gerekse sanatsal etkinliklerle deneyimlemelerini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler Yunus Emre Enstitüsü Doğu Afrika Taka Hubert Enes Karaçoban Ruanda Kigali Yunus Emre Enstitüsü Salwa U Obed Kwizera YEE Kigali Türkiye YEE Türk

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