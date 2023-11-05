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DÜNYA

İsveç'te binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Yayınlanma Tarihi: 5.11.2023 17:14:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 17:14

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Parlamentosuna yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.

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Etiketler İsveç Stockholm Odenplan Gazze İsveç Parlamentosu İsrail Filistin

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