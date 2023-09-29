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DÜNYA

Arjantin'de "Türkiye Günleri" etkinliği gerçekleştirildi

Arjantin'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başkent Buenos Aires'te "Türkiye Günleri" kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Arjantin’de Türkiye Günleri etkinliği gerçekleştirildi
Yayınlanma Tarihi: 29.9.2023 09:59:30 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 09:58

YEE'den yapılan açıklamada, Austral Üniversitesi işbirliğinde Pilar kentindeki Türkiye Günleri etkinliğinde, Türk kültüründen birçok unsurun yer aldığı Türk Kültür Sergisi, Türk müziği konseri ve gastronomi atölyelerini içeren bir dizi faaliyetin organize edildiği bildirildi.

Türk Kültür Sergisinde icra edilen faaliyetlere değinilen açıklamada Türk dili, tarihi, sanatı, mimarisi, yemek kültürü ve gelenekleriyle alakalı kültürel öğelerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu serginin bir hafta boyunca üniversitenin akademik personeli ve öğrencilerin beğenisine sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye Günleri kapsamında, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Ömür Budak, "Küresel Jeopolitik ve Dış Politika" konulu bir konferans verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda katılımcılar, Büyükelçi Budak'a Türkiye'nin dış politikasına ilişkin sorular yöneltti.

Öte yandan etkinlikte, Türk ve Arjantinli sanatçıların birlikte yer aldığı müzik grubu Anadolu ezgilerinden oluşan Türk müziği konseri de verildi.

Aynı şekilde öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği konserde, başta Aşık Veysel olmak üzere Türk ozanların önemli eserleri üniversite öğrencilerinin beğenisine sunuldu.

Ayrıca Türkiye Günleri vesilesiyle üniversite yönetimi tarafından öğrencilere Türk mutfağından tatların yer aldığı öğle yemeği menüsünün sunulduğu ve YEE tarafından öğrencilere ise Türk kahvesi ve Türk çayının ikram edildiği kaydedildi.

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