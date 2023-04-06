Mescid-i Aksa 'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Kıble Mescidi 'nde teravih namazı kılan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti ve zorla dışarı çıkardı.

İsrail polisi, teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etti.

İsrail polisi, teravih namazının son vakitlerine doğru Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı.

Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Ayrıca İsrail polisi, Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla müdahalede bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin Kıble Mescidi'ndekilere kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiği görüldü. İsrail polisinin, Mescid'den çıkardığı grupları coplarla darp ettiği ve ses bombası kullandığı kameralara yansıdı.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darp ettiği görüntüler, tepkiye yol açmıştı. Baskında 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti.