Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Pakistan'da dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikler sebebiyle Wikipedia yasaklandı
DÜNYA

Pakistan'da dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikler sebebiyle Wikipedia yasaklandı

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia'yı yasakladı.

Pakistan’da dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikler sebebiyle Wikipedia yasaklandı
Yayınlanma Tarihi: 5.2.2023 09:45:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:45

Ulusal basındaki haberlere göre, PTA'nın söz konusu içerikleri kaldırması için Wikipedia'ya verdiği 48 saatlik süre doldu.

PTA Sözcüsü Malahat Obaid, dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia'nın Pakistan'da yasaklandığını belirtti.

Obaid, platformun söz konusu içerikleri kaldırması halinde yasak kararının gözden geçirilebileceğini vurguladı.

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesinden 1 Şubat'ta yapılan açıklamada, dini değerlere saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı belirtilmişti.

PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan'da uzun süreli yasaklanacağını kaydetmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Pakistan Pakistan Telekomünikasyon Otorit Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi Wikipedia Malahat

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN