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DÜNYA

5 aralık Türk kahvesi günü Arjantin'de kutlandı

Yunus Emre Enstitüsü, Arjantin'de 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü planlanan programda Türk kahvesini yerel halka tanıttı.

5 aralık Türk kahvesi günü Arjantin’de kutlandı
Yayınlanma Tarihi: 6.12.2022 09:42:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:08

Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsündeki etkinlikte konuşan YEE Arjantin Koordinatörü Aydın Bayat, Türk kahvesinin, Türk kültüründeki önemine değindi.

Davetliler için yapılan sunumda Türk kahvesinin özellikleri, Türk kültüründeki yansıması ve tarihi anlatıldı.

Sunumun ardından davetlilere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi, Türk kahvesinin kumda ve ocakta nasıl yapıldığı gösterildi.

Misafirler hem Türk kahvesi yapma tecrübesini yaşadı hem de hazırladıkları kahveyi diğer davetlilere ikram etti.

Arjantinli Melina, Buenos Aires'e yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta olan Cordoba'dan özellikle Türk kahvesi etkinliğine katılmak için geldiğini söyledi.

YEE'nin çevrim içi Türkçe derslerine katıldığını aktaran Melina, "Enstitüye ilk kez geldim, çok güzel bir yer. Gerçekten Türkiye'de gibi hissediyor insan kendini." dedi.

Melina, ailesinin kökeninin Türkiye'ye dayandığını, kendisinin de Türkiye'de uzun süre kaldığını, birçok şehri ziyaret ettiğini ve ülkeyi çok sevdiğini söyledi.

YEE'nin Arjantin'de faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Melina, Türk kültürünün resmi bir kaynaktan tanıtılmasının önemini vurguladı.

Etkinliğin ardından yapılan çekilişle 5 kişiye, YEE'nin Türk kültürünü tanıtmak için hazırladığı Türk Kültür Ajandası ve 5 kişiye de bir müzeye giriş kartı hediye edildi.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

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