İsrail askerleri bir gencin daha ölümüne sebep oldu

İsrail güçlerinin, işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin Yabed beldesine düzenlediği baskın sırasında 27 yaşındaki Filistinli Muhammed Bedarne vurularak öldürüldü. Muhammed için düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği baskın sırasında Filistinli Muhammed vurularak öldürüldü.
İsrail güçlerinin, işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin Yabed beldesine düzenlediği baskın sırasında 27 yaşındaki Filistinli Muhammed Bedarne vurularak öldürüldü. Muhammed için düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı.