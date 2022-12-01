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İsrail askerleri bir gencin daha ölümüne sebep oldu

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği baskın sırasında Filistinli Muhammed vurularak öldürüldü.

İsrail askerleri bir gencin daha ölümüne sebep oldu
Yayınlanma Tarihi: 1.12.2022 10:28:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:38

İsrail güçlerinin, işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin Yabed beldesine düzenlediği baskın sırasında 27 yaşındaki Filistinli Muhammed Bedarne vurularak öldürüldü. Muhammed için düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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Etiketler Cenin Batı Şeria İsrail katil israil Batı Şeria yabed Filistin Filistinli genç

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