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DÜNYA

Dünya nüfusu 8 milyar kişiye ulaştı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi. BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, 11 Temmuz'da yayınladığı raporda 15 Kasım tarihinde nüfusun 8 milyarı geçeceğini öngörmüştü.

Dünya nüfusu 8 milyar kişiye ulaştı
Yayınlanma Tarihi: 16.11.2022 02:00:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:12

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi. BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, 11 Temmuz'da yayınladığı raporda 15 Kasım tarihinde nüfusun 8 milyarı geçeceğini öngörmüştü.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Rapora göre ayrıca sonraki süreçte de yükselişi devam edeceği bildirilen dünya nüfusu, tahminlere göre 2030'da 8,5 milyar insan, 2050'de 9,7 milyar insan, 2080'de de 10,4 milyar insana ulaşacak. BM'ye göre 2080 yılından sonra ise nüfus artış hızı yavaşlayacak. BM, 2100'e kadar nüfusun 10,4 milyar seviyelerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

1 MİLYAR ASYA'DA

BM, dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara çıkarken, yeni 1 milyarı oluşturanların yarısının Asya'dan olduğunu açıkladı. Ayrıca raporda 1 milyar 412 milyon nüfuslu Hindistan, 2023'te 1 milyar 426 milyon nüfuslu Çin'i geride bırakacak. 2050 yılında ise Hindistan nüfusu 1 milyar 668 milyon, Çin nüfusu ise 1 milyar 317 milyon olacağı öngörülmüştü.

Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi bekleniyor.

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Etiketler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Hindistan Çin

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