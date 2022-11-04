Bosna Savaşı’nın 8 kurbanı toprağa verildi

Savaşta katledilen ve cenazelerine 2002-2004'teki kazı çalışmalarında ulaşılan kurbanlar için düzenlenen törene, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, çok sayıda imam, yerel siyasi ve kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Vrbanja Şehit, Gazi ve Kayıp Yakınları Derneği Başkanı Munevera Avdic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki savaşta Kotor-Varos'ta 600'den fazla sivilin öldürüldüğünü ifade etti.

Bugünkü cenaze töreninde, öldürüldüğünde 27 yaşında olan erkek kardeşini toprağa veren Suvad Skoric, kardeşinin 1992'de öldürüldüğünü, ceset kalıntılarının yıllar sonra bulunduğunu ve mezarının yerini bilecekleri için daha rahat hissedeceklerini söyledi.

Eşi Mujo Alagic'i toprağa veren Fikreta Alagic de kocasının mezarının yerini bileceği için hayatın kendisi için daha kolay olacağını belirtti.

Asima Selimovic ise bugün iki erkek kardeşini toprağa verdi. Selimovic, "Bu yaşananlar ile ilgili ne söyleyeceğimi bilemiyorum. 3 kardeşim yok. Birini daha önce camiye yakın bir yere defnettik. Bugün de diğer iki kardeşimi toprağa vereceğiz. Konuşacak durumda değilim." ifadelerini kullandı.

Bosnalı Sırp kuvvetleri tarafından güvenli bölgeye doğru kaçarken ormanlık alanda yakalanan 200 kadar Boşnak sivil kadın, çocuk ve erkekler olarak gruplara ayrılmıştı.

Kasım 1992'de, ülkenin kuzeyindeki Kotor-Varos yakınlarındaki Grabovica'ya götürülen 150 kadar erkek Boşnak sivil son olarak buradaki bir okulda görülmüştü.