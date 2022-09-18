Avrupa Miras Günleri kapsamında Fransız Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı halka kapılarını açtı.

Bu yıl 17-18 Eylül'de 39'uncusu düzenlenen Avrupa Miras Günleri kapsamında Fransa'da birçok şato, müze, kilise, cami ve sinagogun yanı sıra farklı bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı kapılarını halka açtı.

Bundan 3 asır önce 1718'de Evreux Kontu Louis-Henri de La Tour d'Auvergne'nin şahsi konutu olarak inşaatına başlanan Elysee, zaman içinde el değiştirerek farklı isimlerle anıldı. Adını kısmen başkent Paris'in Champs Elysee Caddesi'nden alan Elysee Sarayı, 19. asır içinde Fransız cumhurbaşkanlarının kullandığı resmi konut haline geldi.

Elysee Sarayı'na internet üzerinden kaydı kabul edilenler, bu hafta sonu bildirdikleri saat aralığında ziyaretçi parkuruyla binanın bahçesini, farklı salonlarını ve Cumhurbaşkanlığı bürosunu ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı bürosu, farklı seremonilerin ve resmi resepsiyonların düzenlendiği salon olan "Salle des fetes" ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un televizyonda halka hitap etmek için çekim yaptığı alan, en çok ilgi gösterilen yerler oldu.

Ziyaretçiler Fransız cumhurbaşkanlarının görevlerine başladıklarında takdim edilen en büyük Fransa devlet nişanı olan I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur'ın da çokça fotoğrafını çekti. Tarihin izlerini taşıyan binada, farklı Fransız cumhurbaşkanların kullandığı ortak eşyaların yanında mevcut Cumhurbaşkanı Macron döneminde yenilenen eşyalar bulunuyor. Bu eşyalar arasında, bu haftaki Bakanlar Kurulunda ilk kez kullanılan "Medulla" isimli yeni toplantı masası da yer alıyor.

Ziyaretçiler ayrıca Timescope şirketinin sunduğu sanal gerçeklik hizmetiyle 300 yıl geçmişe giderek Elysee'nin o dönemki halini ziyaret etme fırsatı buluyor. Timescope şirketinin CEO'su Adrien Sadaka, AA muhabirine yaptığı konuşmada, tarihi nitelik taşıyan yerlerin ziyaretçilerine "zamanda yolculuk" yapmalarını sağladıklarına belirterek böylelikle ziyaretçilerin dünyayı o dönemde yaşayan birinin gözleriyle görebildiğini söyledi.

Fransa'nın denizaşırı topraklarında yaşayan Zakia ve ülkenin Bordeaux kentinde öğrenci olan kızı Safourah da Elysee'yi ziyaret edenler arasında yer aldı. Safourah, Elysee'yi ziyaret edebilmek için geçen pazar internet üzerinden kayıtların başladığı ilk saatlerde isimlerini yazdıklarını ve Elysee'yi ilk defa ziyaret ettiklerini anlattı. Genç kız, "Çok etkileyici, burada birilerinin yaşadığını bilmek çılgınca." ifadesini kullandı.

Zakia da "Bir gün Elysee'yi ziyaret edeceğimizi asla aklımıza gelmezdi." diyerek binada eski ve modern stillerin birbiriyle iç içe olmasına değindi. Zakia, Elysee'deki süslemelerin ve Macron'un bürosunun ilgisini en çok çeken şeyler olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Clement de kız arkadaşı Manon ile Elysee'yi ilk kez ziyaret etmeye geldi. Elysee'yi bire bir görmenin televizyondan farklı olduğuna vurgu yapan Clement, buraya gelerek arka planı görme fırsatını yakaladıklarını dile getirdi. Clement, burada odaların dekorunun muhafaza edilmiş olmasının, kendisini en çok şaşırtan şey olduğunu söyledi. Manon, Elysee'yi ziyaret ederek mevcut işleyişi anlamaya ve burada icra edilen meslekleri keşfetmeye çalıştıklarını kaydetti.