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DÜNYA

'de Türk dernekleri 29. yılında Katliamı'nı kınadı

Yayınlanma Tarihi: 26.02.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 10:49
ABD'de Türk dernekleri 29. yılında Hocalı Katliamı'nı kınadı

'deki Türk sivil toplum kuruluşları, Ermeni liderlerinin Katliamı’ndan dolayı sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları, Katliamı'nın 29. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından yayımlanan mesajda, ordusu tarafından 'ın Hocalı şehrinde aralarında 106 kadın ve 63 çocuğun da bulunduğu savunmasız 613 sivilin katledilmesi kınandı.

Mesajda, "Uluslararası toplumu Ermeni güçlerinin işlediği zulümler hakkında bilgilendirmeli ve bu iğrenç savaş suçu için adalet talep etmeliyiz." ifadesine yer verildi.

(ATAA) tarafından yayımlanan mesajda da Ermeni güçlerinin 'de Hocalı'da gerçekleştirdiği katliam kınanarak, ABD ve uluslararası topluma Ermeni liderlerinin bu suçtan dolayı sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.
HOCALI KATLİAMI

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

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Etiketler Hocalı Azerbaycan Türk Amerikan Dernekleri Kurulu ABD 1992 Ermenistan Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi Hocalı Katliamı

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