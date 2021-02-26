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DÜNYA

ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis 'de toprağa verildi

Yayınlanma Tarihi: 26.02.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 10:23
ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis New Jersey'de toprağa verildi

Makina mühendisi Yontar'ın 45 yıldır yaşadığı kentindeki mezarlıkta toprağa verildiği belirtildi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı gençler arasına girerek, 1940'lı yılların sonunda ABD'ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gelen yüksek makina mühendisi Mehmet Yontar, 97 yaşında vefat ettiği eyaletinde defnedildi.

Yontar'ın kuzeni Coşkun Ünal, AA muhabirine, 1948'de ABD'ye eğitim için gelen ve üstün başarılarından dolayı bir çok ödüle layık görülen Mehmet Yontar'ın, New jersey eyaletinde, ileri yaşa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Ünal, Yontar'ın 45 yıldır yaşadığı kentindeki mezarlıkta toprağa verildiğini belirtti.

Yontar'ın Türk- toplumunun en eski üyelerinden olduğunu dile getiren Ünal, "Kayıtlarda 1924 yazsa da gerçek doğum tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan daha eskiye gidiyor. Nüfusa geç yazdırılmış. Muhtemelen yaşı 100 civarında olmalı." şeklinde konuştu.

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK 3 GENÇ ARASINA GİRMİŞTİ

'nın ilçesinde doğan ve harp okulunu 1. sırada bitirerek 'daki Robert Koleje askeri öğrenci olarak kayıt yaptıran Mehmet Yontar, üstün başarısından dolayı yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 3 öğrenciden biri olarak 1949 yılında ABD'nin 'nde yüksek lisansa kayıt yaptırdı.

Yüksek makina mühendisi olan Yontar, yüksek lisans programında ortaya koyduğu üstün başarısından dolayı, Liman İşletmesi (Port Authority) tarafından ABD'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) burslu olarak doktora eğitimi aldı.

Bir çok patenti bulunan Yontar'ın, New York'un banliyö tren vagonlarının teknik aksamında yaşanan büyük problemi mühendislik zekası ile çözüme kavuşturması dönemin Amerikan gazetelerinde haber olarak yer aldı.

Büyük katlı inşaatlarda oynar mekanizmalar üzerine tezi ile MIT doktora programına kabul edilen Türk mühendis, raylı sistemler konusundaki tecrübe ve kabiliyetinden dolayı 11 Eylül 2001'deki terör saldırısında yıkılan 'nin yapımında da baş mühendis olarak görev yaptı.

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