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DÜNYA

’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı

Yayınlanma Tarihi: 23.02.2021 17:55 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 17:53
Avustralya’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı

Batı ’da, bir kaya sığınağında 17 bin 300 yıl önce çizildiği sanılan, ülkenin bilinen en eski çizimi bulundu.

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, Aborjin kaya resimleri ile bilinen bölgesinde 17 bin 300 yıllık bir kanguru resmine rastladı.

2 metre boyutundaki kanguru resminin kırmızı toprak boyasıyla çizildiği ifade edildi.

Batı Üniversitesinden araştırmacı Dr. , kanguru resmini 'daki adalarda 40 bin yıl öncesine ait kaya resimlerine benzeterek kültürel bir bağlantı olabileceğini ifade etti.

Söz konusu resme ait ayrıntılar, '''' dergisinde yayımlandı.

'nın 'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulunmuştu.

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Etiketler Kimberley Güney Doğu Asya Nature Human Behavior Endonezya Sulawesi Adası Avustralya Batı Avustralya Aborjin Sven Ouzman

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