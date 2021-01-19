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kültürel mirasını korumak için ile iş birliği yapacak

Yayınlanma Tarihi: 19.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 11:29
Türkiye kültürel mirasını korumak için ABD ile iş birliği yapacak

ve arasında imzalanacak anlaşmayla Türkiye'ye ait tarihi eserlerin kaçakçılığının önlenmesi amacıyla özel izine tabi durumlar hariç, anlaşmaya konu her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesine izin verilmeyecek.

ile (), kültür varlıklarının korunması alanında önemli bir iş birliğine imza atacak.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın katılımlarıyla bugün düzenlenecek imza töreniyle, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ile kültür mirasın korunmasına katkı sağlanmasının önü açılacak.

Anlaşma ile sergiler gibi özel izne tabi durumlar hariç, anlaşmaya konu her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin, ABD'ye girmesi yasaklanacak.

Türkiye ve ABD arasında bu kapsamda yürütülen ortak çalışmaları da hızlandıracak anlaşma, kültür alanındaki mevcut kurumsal ve akademik iş birliğini güçlendirecek.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik tedbirler daha ileri seviyeye taşınacak

Kültür varlıklarının kanunsuz ithali, ihracı, mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirleri belirleyen UNESCO sözleşmesine taraf olan iki ülke, imzalanacak ikili anlaşmayla kaçakçılığın önlenmesine yönelik tedbirleri daha ileri seviyeye taşıyacak.

Türkiye'nin kültürel mirasını korumaya yönelik bu anlaşma, , , , ile ve ABD Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunun iş birliği ve çalışmalarıyla hayata geçecek.

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