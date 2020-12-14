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DÜNYA

'ın Cidde limanındaki bir tankerinde patlama

Yayınlanma Tarihi: 14.12.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:32
Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama

'ın Cidde limanında bir tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen Rhine adlı Singapur bandıralı tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan ve 'deki Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Etiketler Suudi Arabistan petrol Yemen BW

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