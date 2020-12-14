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’deki kamplarda mobil sağlık klinikleri hizmet veriyor

Yayınlanma Tarihi: 14.12.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:27
İdlib’deki kamplarda mobil sağlık klinikleri hizmet veriyor

Vakfı ve kurumları arasındaki iş birliğiyle Suriye’nin ili kırsalındaki kamplara iki mobil sağlık kliniği yerleştirildi.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin sağlık ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri () Vakfı ve 'nin imzaladığı iş birliği protokolünün ardından 'in kırsalındaki Killi ve Harbenuş bölgelerine iki mobil sağlık kliniği yerleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfına ait mobil sağlık kliniklerinde aile hekimi, kadın hastalıkları ve kamu sağlığı poliklinikleri ile laboratuvar bulunuyor.

Kliniklerde Suriyeli sivillere ücretsiz hizmet veriliyor.

"HER İKİ MOBİL KLİNİĞİMİZDE DE LABORATUVAR DÜZENLİ OLARAK TAHLİL YAPIYOR"

İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass yaptığı açıklamada, Killi ve Harbenuş kamplarında yaşayan siviller için iki mobil sağlık kliniğini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Tlass, virüs ve salgın hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık çalışmasının klinikler üzerinden yürütülmeye başlandığını belirterek "Her gün kadın hastalıkları polikliniğimizde 25, aile hekimliği polikliniğimizde 60, kamu sağlığı polikliniğimizde ise 25 kişiye sağlık hizmeti sunuyoruz. Her iki mobil kliniğimizde de laboratuvar düzenli olarak tahlil yapıyor." ifadesini kullandı.

İHH tarafından Suriyeli savaş mağdurlarına yönelik sağlık desteklerinin süreceğini anlatan Tlass, iş birliği için İnsan Charity kurumuna teşekkür etti.

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Etiketler insani yardım İdlib İnsan Charity yardım vakıf İHH

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