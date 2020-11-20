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DÜNYA

Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin 'da ' Olayı'nda da görev aldığı ortaya çıktı

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 10:02
Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da 'Ritz Carlton Olayı'nda da görev aldığı ortaya çıktı

'da 2017'de bazı iş adamları ve prenslerin yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki bir otelde tutulmasında görev verilen kişilerin, ertesi yıl gazeteci cinayetinde de yer aldığı belirtildi.

'da 2017'de bazı iş adamları ve prenslerin yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki bir otelde tutulmasında görev verilen kişilerin, ertesi yıl gazeteci cinayetinde de yer aldığı, hatta Muhammed bin Selman'ın ilk olaydan sıyrılmasının cinayete kapı araladığı belirtildi.

Guardian gazetesinin Otelinde gerçekleşen olayın 3. yılı dolaysıyla yayınladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı.

Kaynakların isminin verilmediği habere göre, gözaltılar genellikle telefon görüşmeleriyle başladı.

Hedefteki kişiler, Veliaht Prens Muhammed bin Selman veya bin Abdülaziz ile sözde toplantılara çağrılarak gözaltına alındı.

Bazı iş adamlarına da kraliyet mahkemesi yetkililerinin onlarla evlerinde görüşeceği söylendi. Ancak bunun yerine güvenlik görevlileri gelerek bu kişileri beş yıldızlı bir hapishaneye dönüştürülen otele götürdü.

İŞKENCEYİ YAPANLARIN HEPSİ SUUDİ'YDİ

Bir kaynak, "İlk gece herkesin gözleri bağlıydı ve neredeyse herkes, istihbaratının 'dayak gecesi' dediği şeye maruz kaldı. İnsanlara neden orada olduklarını bilip bilmedikleri soruldu. Kimse bilmiyordu. Çoğu dövüldü, bazıları kötü dövüldü. Stres pozisyonunda (kişinin duvara yapışık ayak parmakları üzerinde tutulması) duvara bağlı insanlar vardı. Bu saatlerce sürdü ve işkenceyi yapanların hepsi Suudi'ydi." dedi.

Ertesi gün sorgulamaya geçildiğini, özellikle ülke dışındaki mal varlıkları konusunda bilgi istendiğini anlatan kaynak, bazı kişilerin eşlerini aldatma gibi özel hayatlarına dair bilgilerin ifşa edilmesiyle tehdit edildiğini söyledi.

KAŞIKÇI CİNAYETİNE DE KARIŞTILAR

Kaynak, ancak sorgulamayı yapanların finans dünyasının işleyişi konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını, tüm mal varlıklarının nakit olarak tutulduğunu zannettiklerini kaydetti.

Başka bir kaynak da bankaları yetkililerinin bir noktada işlemlerden şüphelenip bazı transferleri durdurduğunu anlattı.

Muhammed bin Selman'ın, servetlerine el konulan kişilerin yolsuzluk suçlusu olduğu konusunda ısrar ettiğinin altı çizilen haberde, Suudi yetkililerin 87 kişiden 107 milyar dolar kurtarıldığını öne sürdüğü vurgulandı.

Ancak gazeteye konuşan kaynaklardan biri, ele geçirilen paranın 28 milyar dolara yakın olduğunu ve olayın monarşi ile Suudi iş dünyası arasındaki güvenin kırılmasına yol açtığını söyledi.

Haberde sözlerine yer verilen başka bir kişi de "Bu, sadece onun (Muhammed bin Selman'ın iktidarını pekiştirmesi için yapıldı. Kaşıkçı vahşetinden önce yaşandı. Bundan sıyrılması, ikincisini (Kaşıkçı cinayeti) yapmasına izin verdi. Ritz Carlton'daki olayda görev alan gardiyanlar cinayette de görev aldı." dedi.

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Etiketler İsviçre Mısır Cemal Kaşıkçı Cinayet Ritz Carlton Kral Selman Carlton Otelinde Veliaht Prens Suudi Arabistan

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