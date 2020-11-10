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DÜNYA

Başbakanı Paşinyan: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu

Yayınlanma Tarihi: 10.11.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:08
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu

, sahadaki askeri durum nedeniyle 'da işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, "Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak." diye konuştu.

Durumun "istikrara kavuşmasının ardından" bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, "Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu." dedi.

Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı.

Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

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Etiketler Dağlık Karabağ Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan Azerbaycan protesto

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