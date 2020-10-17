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DÜNYA

'da 'ın saldırılarında 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı

Yayınlanma Tarihi: 17.10.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:16
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı

'ın, yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 60 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

AZERBAYCAN, 27 EYLÜL'DE OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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Etiketler Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ Moskova Ordu ateşkes

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