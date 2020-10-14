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DÜNYA

Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı

Yayınlanma Tarihi: 14.10.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 11:39
Dünya Bankası Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı

İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde Kovid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu finansmanla bir milyara kadar insanın aşılanmasının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki vatandaşların güvenli ve etkili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına erişmelerinin gerektiği belirtilerek, finansman paketiyle gelişmekte olan ülkelere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde aşıların geniş ölçekte uygulanmasına hazırlanabilmeleri için finansman ve teknik destek sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkanı David Malpass, "Güvenli ve etkili aşılar ile güçlendirilmiş dağıtım sistemlerine erişim, pandeminin seyrini değiştirmenin anahtarıdır, yıkıcı ekonomik ve mali etkileri yaşayan ülkelerin dirençli bir toparlanmaya doğru ilerlemelerine yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler dünya bankası kovid 19

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