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Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' gösterime girdi

Yayınlanma Tarihi: 03.10.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:02
Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' gösterime girdi

Yönetmen 'in gazeteci cinayetini ele alan "Muhalif" () adlı belgesel filmi, 16. Zürih 'nde gösterime girdi.

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan "Muhalif" (The Dissident) adlı belgesel filmi galasına Fogel'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gala gecesinde, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının yoğun ilgisi dikkati çekti.

Belgesel filmin biletleri ise günler öncesinde tükendi.

, ilk defa ocak ayındaki Sundance 'nde gösterilmiş ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

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Etiketler Cinayet Bryan Fogel BM Cemal Kaşıkçı The Dissident Film Festivali

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