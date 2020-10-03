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DÜNYA

Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Yayınlanma Tarihi: 03.10.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:06
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kanalına, ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin 'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.

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Etiketler El Cezire Dağlık Karabağ Azerbaycan Ermenistan Cumhurbaşkanı

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