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DÜNYA

ve arasında demiryolu inşa edilecek

Yayınlanma Tarihi: 20.09.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 18:04
Musul ve Türkiye arasında demiryolu inşa edilecek

'ın kuzeyindeki vilayetinden sınırına kadar modern bir demiryolu inşa edileceği belirtildi.

Valisi Necim el Cuburi, 'ın yarı resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği kısa bir demeçte, Türk firmalarının desteğiyle mühendislerden oluşan bir ekibin iki ülke arasında yeni modern bir ray hattını önümüzdeki günlerde döşemeye başlayacağını ifade etti.

Cuburi, Musul kent merkezi ve sınırına doğru inşa edilecek ray hattının kara sınır kapısındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik olduğunun altını çizerken, projenin bütçesi ve maliyeti hakkında detay vermedi.

Türkiye ve Irak arasında ticaret ve uluslararası geçişler için genellikle Habur-İbrahim Halil kullanılıyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, şubatta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019'da 15 milyar 800 milyon dolar civarında olduğunu bildirmişti.

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Etiketler Türkiye Sınır kapısı Musul Irak

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