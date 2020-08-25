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’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma Tarihi: 25.08.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:40
Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi’de büyük hasarlar oluştu.

'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği seller dolayısıyla 90 kişi yaşamını yitirdi, 1000 ev zarar gördü.

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi'de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kentte sular altında kalan yerleşimlerde arama kurtarma çalışmaları yapılması için asker gönderdiği bildirildi. Karaçi'de yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı sellerde toplamda ise 90 kişi hayatını kaybetti, 1000 ev zarar gördü.

'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

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Etiketler Hava durumu Pakistan Güney Asya

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