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DÜNYA

Başbakanı Han: Filistinliler haklarına kavuşmadan 'i tanıyamayız

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:47
Pakistan Başbakanı Han: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

, Filistinler haklarına kavuşmadan 'i tanımayacaklarını bildirdi.

, görevdeki ikinci yılını tamamlaması vesilesiyle yerel televizyon kanalı Dunya News'e verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti.

Pakistan'ın kurucusu Cinnah'ın Filistin davasına koşulsuz desteğini sürdürdüklerini vurgulayan Han, "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." diye konuştu.

Han, Pakistan açısından İsrail'i tanımanın ile ihtilaflı Keşmir'deki haklarından vazgeçmek anlamına geleceğini, iki sorunun aynı tarihsel köklere sahip olduğunu vurguladı.

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Etiketler İsrail Başbakanı İmran Han muhammed ali Pakistan Hindistan

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