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DÜNYA

: 'nin 'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:52
Azerbaycan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

Sözcüsü Abdullayeva, 'nin 'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, 'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.

'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Türkiye Azerbaycan

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