ABD'li hava yolu devi United Airlines, dijital güvenlik alanında önemli bir adım atarak yetkisiz üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının ve asistanlarının platformlarına erişimini kısıtlama kararı aldı. Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada, müşteri verilerinin ve hesap güvenliğinin korunmasının şirketin en önemli öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı. United Airlines'ın bu hamlesi, yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ve günlük hayata entegre olmasıyla birlikte ortaya çıkan güvenlik risklerine karşı havacılık sektöründe atılan ilk büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

United Airlines'ın mobil uygulaması üzerinden müşteriler seyahat rezervasyonu, koltuk seçimi, uçuş değişikliği ve check-in gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Ancak bu hesap bilgilerinin kişisel yapay zeka asistanları veya üçüncü taraf AI araçlarıyla paylaşılması durumunda hassas verilerin risk altına girebileceği tespit edildi. Şirket yetkilileri, otomatik yapay zeka işlemlerinin istenmeyen satın alımlara, hesap değişikliklerine veya müşterilerin sadakat programı millerinin yetkisiz kullanımına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca bu tür otomatik işlemlerin Federal Havacılık İdaresi ve ABD Ulaştırma Bakanlığı düzenlemelerini ihlal etme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

United Airlines, bu kapsamda yetkisiz üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının kullanımını engellemek için kapsamlı önlemler devreye aldı. Şirketin dijital platformları üzerinden doğrudan erişim kısıtlamaları uygulanırken, seyahat acenteleri ve rezervasyon platformları aracılığıyla dolaylı erişimler de kontrol altına alınıyor. Bu çalışmalar rezervasyon, biletleme ve dağıtım politikalarında yapılan güncellemeleri de kapsıyor. Bankacılık ve perakende sektörlerindeki şirket yöneticilerinin de benzer adımlar attığı belirtilirken, United Airlines diğer şirketlere müşteri verilerini ve güvenliğini koruyacak önlemleri değerlendirme çağrısında bulundu. Şirket, kişisel yapay zeka asistanları gelişmeye devam ederken müşteri güvenliğine odaklanarak bu araçların hizmetleriyle etkileşimini değerlendirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

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