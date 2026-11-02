Diyarbakır Havalimanı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ana pistin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan paralel piste yeni Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) kurulum çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yolcuların mağduriyet yaşamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması için devreye alınan alternatif pist, artık kendi ILS sistemine kavuştu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, alternatif pistte başlangıçta ana pistin ILS'sinden "side step" uygulamasıyla yararlanıldığını belirtti. Ancak bu pistin kendi özel iniş sistemine kavuşması için başlatılan çalışmalar hızla tamamlandı. 12 Ekim'de altyapı çalışmalarının bitirildiği sistemde, cihaz montajları da 30 Ekim itibarıyla sona erdi. Geniş çaplı hafriyat, kazı ve dolgu işlemlerinin gerçekleştirildiği altyapı çalışmaları kapsamında modern havacılık standartlarına uygun bir sistem kuruldu.

Yeni ILS sistemi, uçakların piste güvenli yaklaşmasına yardımcı olacak kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Cihaz montajlarının tamamlanmasıyla birlikte sistem uçuş kontrol aşamasına geçti. Bakan Uraloğlu, kontrollere 2 Kasım'da başlanacağını ve testlerin ardından sistemin hizmete alınacağını bildirdi. Bu gelişme, Diyarbakır Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artırarak bölge hava trafiğine önemli katkı sağlayacak.

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