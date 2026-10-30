Şili'nin güneyindeki Concepcion kentinde bulunan Kutsal Gebelik Katolik Üniversitesi (UCSC), deprem ve tsunami risklerine karşı yapısal dayanıklılık araştırmalarında çığır açan teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Latin Amerika'nın en büyük sismik test merkezi olarak öne çıkan üniversite, 6x6 metre boyutlarındaki ve 40 tonun üzerinde yük taşıma kapasitesine sahip gelişmiş sarsma tablası ile yapıların deprem anındaki davranışlarını gerçekçi koşullarda test ediyor.

Üniversitenin araştırma altyapısı sadece deprem testleriyle sınırlı kalmıyor. Tsunami ve kıyı taşkınlarının etkilerini incelemek için özel olarak tasarlanan 20 metrelik deneysel kanal, Pasifik kıyısında yer alan Şili için hayati önem taşıyan çalışmalara olanak sağlıyor. Japonya'da patenti alınan bu ileri teknoloji kanal sistemi, tsunami dalgalarının kıyı yapılarına etkisini simüle ederek kritik veriler sunuyor.

UCSC araştırmacıları, bu son teknoloji tesislerde yürüttükleri çalışmalarla bölgenin deprem ve tsunami güvenliğini artırmayı hedefliyor. Şili'nin jeolojik konumu nedeniyle sık sık büyük depremlere maruz kalması, bu tür araştırma merkezlerini bölge için vazgeçilmez kılıyor.

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