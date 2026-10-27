ASELSAN'ın yerli imkanlarla geliştirdiği KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava-yer taarruz kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıyan stratejik bir sistem olarak öne çıkıyor. F-16 savaş uçaklarından gerçekleştirilen ilk kalifikasyon menzil atışını Sinop Atış Alanı'nda başarıyla geçen sistem, düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden 100 kilometre mesafeden hassas vuruş yapabilme yeteneğiyle dünyadaki muadillerinden ayrışıyor. "At-unut" teknolojisine sahip KGK-84, savaş uçaklarının güvenli bölgeden operasyon yapmasını sağlayarak pilot güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

KGK-84'ün en kritik özelliği, MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T gibi 2000 libre sınıfındaki serbest düşüm bombalarını yüksek teknolojili akıllı mühimmata dönüştürmesi. Açılır kanat sistemi sayesinde hedefe serbest düşüş yerine süzülerek ulaşan mühimmat, tümleşik ataletsel seyrüsefer sistemi (ANS) ve küresel konumlandırma sistemi (KKS) ile donatılmış durumda. GPS karıştırmasına dayanıklı CRPA antijam anteni, sistemin elektronik harp ortamında bile yüksek performans göstermesini sağlıyor. Yol noktası takibi yapabilen kit, önceden belirlenmiş rotaları yüksek hassasiyetle takip ederek hedefe ulaşıyor ve seçilebilir vuruş açısı özelliğiyle farklı senaryolara uyum gösterebiliyor.

Yüksek tahribat gücüne sahip KGK-84, her türlü hava şartında gece ve gündüz operasyon yapabilme kabiliyetiyle operasyonel esneklik sunuyor. Uzun menzilli taarruz yeteneğinin yanı sıra fırsat hedeflerine de müdahale edebilen sistem, MIL-STD-1760 askeri standardıyla uyumlu çalışarak mevcut platform entegrasyonunu kolaylaştırıyor. ASELSAN'ın geliştirdiği bu yerli sistem, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlık hedeflerine önemli bir katkı sağlarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savaş alanlarında caydırıcılık ve üstünlük sağlamasına imkan tanıyor.

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