Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji KGK-84 İlk Atışı Geçti: ASELSAN'dan 100 km Menzilli Kit

KGK-84 İlk Atışı Geçti: ASELSAN'dan 100 km Menzilli Kit

Yayınlanma Tarihi: 27.10.2026 09:13

ASELSAN'ın yerli imkanlarla geliştirdiği KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti, F-16 savaş uçaklarından Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ilk kalifikasyon atışını başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazırlanıyor. 100 kilometre menziliyle düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hassas vuruş yapabilen sistem, "at-unut" teknolojisi sayesinde pilot güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T gibi 2000 libre sınıfındaki konvansiyonel bombaları akıllı mühimmata dönüştüren KGK-84, açılır kanat sistemi, tümleşik ANS/KKS güdüm altyapısı ve GPS karıştırmasına dayanıklı CRPA antijam anteniyle modern savaş alanlarının gereksinimlerini karşılıyor. Her türlü hava şartında gece-gündüz operasyon yapabilen sistem, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesini güçlendirirken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne stratejik derinlik kazandırıyor.

KGK-84 İlk Atışı Geçti: ASELSAN’dan 100 km Menzilli Kit

ASELSAN'ın yerli imkanlarla geliştirdiği KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava-yer taarruz kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıyan stratejik bir sistem olarak öne çıkıyor. F-16 savaş uçaklarından gerçekleştirilen ilk kalifikasyon menzil atışını Sinop Atış Alanı'nda başarıyla geçen sistem, düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden 100 kilometre mesafeden hassas vuruş yapabilme yeteneğiyle dünyadaki muadillerinden ayrışıyor. "At-unut" teknolojisine sahip KGK-84, savaş uçaklarının güvenli bölgeden operasyon yapmasını sağlayarak pilot güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

KGK-84'ün en kritik özelliği, MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T gibi 2000 libre sınıfındaki serbest düşüm bombalarını yüksek teknolojili akıllı mühimmata dönüştürmesi. Açılır kanat sistemi sayesinde hedefe serbest düşüş yerine süzülerek ulaşan mühimmat, tümleşik ataletsel seyrüsefer sistemi (ANS) ve küresel konumlandırma sistemi (KKS) ile donatılmış durumda. GPS karıştırmasına dayanıklı CRPA antijam anteni, sistemin elektronik harp ortamında bile yüksek performans göstermesini sağlıyor. Yol noktası takibi yapabilen kit, önceden belirlenmiş rotaları yüksek hassasiyetle takip ederek hedefe ulaşıyor ve seçilebilir vuruş açısı özelliğiyle farklı senaryolara uyum gösterebiliyor.

Yüksek tahribat gücüne sahip KGK-84, her türlü hava şartında gece ve gündüz operasyon yapabilme kabiliyetiyle operasyonel esneklik sunuyor. Uzun menzilli taarruz yeteneğinin yanı sıra fırsat hedeflerine de müdahale edebilen sistem, MIL-STD-1760 askeri standardıyla uyumlu çalışarak mevcut platform entegrasyonunu kolaylaştırıyor. ASELSAN'ın geliştirdiği bu yerli sistem, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlık hedeflerine önemli bir katkı sağlarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savaş alanlarında caydırıcılık ve üstünlük sağlamasına imkan tanıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türk Silahlı Kuvvetleri ASELSAN Türkiye
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kutsal toprakları yeşerten devlet: Osmanlı

Kutsal toprakları yeşerten devlet: Osmanlı

İnsan kendi erdeminden zehirlenir

İnsan kendi erdeminden zehirlenir

Yakup Kadri’nin Kaleminde Neler Görürüz?

Yakup Kadri'nin Kaleminde Neler Görürüz?

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Gazze'de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Avrupa’nın asalak adamı

Avrupa’nın asalak adamı