STM’nin avcı İHA’sı TUNGA-X düşman unsurunu tam isabetle imha etti

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen avcı insansız hava aracı (İHA) TUNGA-X, TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda, radar ve görüntü güdüm entegrasyonuyla temsili düşman İHA unsurunu tam isabetle vurarak başarıyla etkisiz hale getirdi.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda görev alan STM'nin Avcı İHA'sı TUNGA-X, temsili düşman İHA unsuruna yönelik önleme görevini icra etti.

Sistem, hedefini radar ve görüntü güdüm desteğiyle gerçek zamanlı takip ederek, gerçekleştirdiği hassas vuruşla düşman unsurunu havada imha etti.

- Saatte 300 kilometre hıza ulaşıyor

Özellikle düşük maliyetli kamikaze İHA tehditlerine karşı kritik tesislerin ve askeri birliklerin korunması amacıyla tasarlanan TUNGA-X, saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor.

İHA tespit radarlarıyla entegre çalışarak tehditleri anlık olarak izleyebilen sistem, görüntü işleme tabanlı otonom hedef takibi ve hassas vuruş kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Avcı İHA, bu özellikleriyle asimetrik hava tehditlerine karşı maliyet etkin bir önleme çözümü sunuyor.

- Lançersiz dikey kalkış yeteneği ve 25 kilometre operasyon menzili

Lançer gerektirmeyen dikey kalkış özelliği sayesinde çok çeşitli platformlardan göreve başlayabilen TUNGA-X, operasyonlarını gece ve gündüz şartlarında kesintisiz gerçekleştirebiliyor.

Operasyonlarda 25 kilometreye kadar menzili bulunan sistem, otonom görev yetenekleri ve gelişmiş sensör altyapısıyla Türkiye'nin insansız hava tehditlerine karşı savunma kabiliyetlerine dikkat çekici bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.